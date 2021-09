Leuvense zorgverleners vrezen dat ze patiënten niet kunnen bereiken tijdens WK wielrennen

Leen Peeters die adjunct Algemeen directeur van de stad Leuven is garandeert dat zorgverleners hun taken wel zullen kunnen uitvoeren. Niet dringende zorgverlening zoals wondverzorging en het leveren van maaltijden in de binnenstad zullen mogelijk blijven, zegt Peeters, al zal dat misschien niet met de auto kunnen. Als het echt niet anders kan, kunnen zorgverleners contact opnemen met de stad en kan in overleg met de politie een doorlaatbewijs afgeleverd worden. Voor de ziekenhuisdiensten en MUG werden intussen aparte afspraken gemaakt.