Lierse reuzen verhuizen: "Na 600 jaar krijgen ze eindelijk een definitieve thuis"

De Reuzenommegang vindt volgend jaar in oktober plaats. "In de 19de eeuw is beslist dat de ommegang maar om de 25 jaar zou plaatsvinden. In 2015 hebben we beslist om dat elke vijf jaar te doen. Maar door corona is de editie van 2020 natuurlijk niet kunnen doorgaan. De volgende reuzenommegang is gepland voor oktober volgend jaar."

Bij goed weer op zondag 3 oktober, de grote zondag, worden de reuzen al tentoongesteld op het Paradeplein en is ook de hal te bezoeken.