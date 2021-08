Meldingen bij Unia van homohaat hebben vaker te maken met fysiek geweld

Patrick Charlier, co-directeur van Unia, vindt het fysieke geweld tegen homo's opmerkelijk. “Men is blijkbaar makkelijker slachtoffer van verbaal of fysiek geweld dan van discriminatie. Dat spoort met een sociologische realiteit in ons land. Gelijke rechten voor homo- en heteroseksuelen worden vrij algemeen sociaal aanvaard. Het homohuwelijk en het homo-ouderschap worden niet echt in vraag gesteld.

"Maar daar tegenover staat dat sommige mensen reageren vanuit de buik in plaats van uit het hoofd wanneer ze geconfronteerd worden met homoseksualiteit, wanneer mannen hand in hand lopen, wanneer vrouwen elkaar kussen. De aanvallers voelen zich onzeker omdat dit hun beeld over genderpatronen verstoort. Ze reageren met geweld omdat ze dat niet verdragen.”