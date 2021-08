Olympisch marathonloper Mieke Gorissen volgende week weer voor de klas: "Ik heb er heel veel zin in"

Veel Olympische atleten vallen na de Spelen in een zwart gat en ook voor Mieke is het even wennen. "Lichamelijk is de recuperatie vlot gegaan", zegt ze. "Maar ik merk dat ik met mijn hoofd in de wolken blijf hangen, dat die voetjes niet op de grond komen. Ik ben een gewoontedier en ik denk dat deze gebeurtenis mijn zomerroutine stevig door elkaar gegooid heeft en ik denk dat het wat meer in de plooi zal vallen als ik terug gewoon leerkracht kan zijn. Ik heb er alvast veel zin in."