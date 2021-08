Milieu-inspectie onderzoekt op terreinen van 3M in Zwijndrecht onvergunde lozingen van chemische stof

Alles draait om de stof FBSA, die een bijproduct zou zijn van een ander productieproces bij 3M. Hoe giftig de stof is, en welke hoeveelheid 3M in de Schelde geloosd heeft, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat 3M de stof in de Schelde loost, het bedrijf heeft dat zelf toegegeven.



Dinsdag was er een hoorzitting bij de milieu-inspectie, waar het bedrijf meer uitleg gaf over haar productieproces. Omdat daar nog verschillende vragen onbeantwoord zijn gebleven, is de milieu-inspectie nu ter plekke om er met experten van het bedrijf te praten en een aantal documenten in te kijken. Bedoeling is een beter zicht te krijgen op het bedrijfsproces en de manier waarop de waterzuivering werkt.



Volgens 3M is er niet veel aan de hand, en zouden de lozingen ook niet in strijd zijn met de milieuvergunning. "3M Zwijndrecht produceert geen FBSA", reageerde Kathleen Swaelen van 3M dinsdagavond. "FBSA is echter in lage concentraties aanwezig in het gezuiverde afvalwater van bepaalde productieprocessen. Het gezuiverde afvalwater wordt strikt opgevolgd en er is bij deze lage concentraties geen indicatie van acute of chronische toxiciteit."

Vorige week al werden er metingen gedaan door de Vlaamse Milieumaatschappij, de resultaten daarvan worden pas volgende week verwacht.