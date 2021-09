Moeder van verongelukte zoon vertelt over rouwproces na dodelijk verkeersongeval met twee zussen in Antwerpen

Het tragische nieuws over het verkeersongeval in Antwerpen, waarbij gisteren twee jonge zussen om het leven kwamen, komt ook hard binnen bij ouders die ooit een kind hebben verloren in het verkeer. Viviane Boulanger uit Deurne verloor 7 jaar geleden haar zoon Nathan (19) in een ongeval op de Antwerpse Ring. Op Radio 2 Antwerpen vertelt ze over haar rouwproces. "Ik ben terechtgekomen bij Ouders van Verongelukte Kinderen en probeer iets positief te doen met mijn verdriet."