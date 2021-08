BEKIJK - Na het noodweer: twee gezonken boten op de bodem van de Maas boven water gehaald in Luik

Tijdens de overstromingen van vorige maand zijn in de Maas in Luik ook twee boten gezonken. Maandag zijn de bergingswerken begonnen en vandaag is het eerste schip opnieuw aan de kade gelegd. Het gaat om de Quintus Quartier, een hotelboot die in hartje Luik lag. De Quintus heeft meer dan zes weken op de bodem van de Maas gelegen. Nu hij weer weer aan de kant ligt, wordt de schade pas echt duidelijk. Bekijk hierboven de reportage van de bergingsoperatie.