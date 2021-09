Nieuw indoor padelcentrum opent in Antwerpen: "Binnen kan je steeds dezelfde kwaliteit garanderen"

In Antwerpen is een nieuw indoor padelcentrum geopend op de Slachthuislaan. Het sportcentrum Garrincha had al 4 indoor padelvelden in Hoboken en heeft er nu 6 bij in Antwerpen-Noord. De indoor velden zijn voor de padelfanaat een handige aanvulling op de bestaande buitenlocaties in en rond Antwerpen. "Er zijn natuurlijk veel organisaties met padel bezig, maar met indoor velden kan je altijd dezelfde kwaliteit garanderen", zegt eigenaar Philippe Ombregt van Garrincha op Radio 2 Antwerpen.