Onderzoek naar mogelijke zedenfeiten in provinciaal domein de IJzerboomgaard in Diksmuide

De feiten dateren van afgelopen weekend. Het meisje was samen met haar grootouders in de IJzerboomgaard, maar was aan het spelen in het hoge riet vlakbij het waterparcours. Daar zag ze plots een man die deels ontbloot was. Hij zou ook geprobeerd hebben om haar aan te raken. Het meisje kon weglopen. Toen ze haar grootouders het verhaal vertelde, hebben ze nog een tijdje naar de man gezocht, samen met enkele andere mensen die in de buurt waren. Maar ze hebben niemand meer gezien.