Oost-Vlaamse sierteeltbedrijven herstellen na coronacrisis: "Natte zomer zorgt dat bloemen beter groeien"

Het is tot nu toe een vrij goed jaar geweest voor de sierteeltbedrijven in de provincie Oost-Vlaanderen. De meeste bedrijven lijken de coronacrisis te overleven. Al was dat niet evident, want vorig jaar waren tuincentra en bloemenwinkels een tijdlang gesloten tijdens de lockdown. Dat was ook zo bij bloemenwinkels in het buitenland. Daardoor konden ze minder bloemen verkopen, en moesten ze zelfs planten vernietigen.