Klassiek aan de Schelde laat niemand binnen zonder Covid Safe Ticket: "Te veel mensen zonder attest"

Ook bij het tweede concert "Klassiek aan Zee" in Westende-Bad waren er heel wat mensen niet in orde. "We hadden opnieuw iedereen een e-mail gestuurd en op onze sociale media en website nog eens duidelijk gezet dat iedereen een Covid Safe Ticket moest tonen", zegt Broos. "We hadden vier verpleegsters aangesteld in plaats van twee. Maar bij het tweede concert waren maar liefst 150 mensen niet in orde. Dat zorgde opnieuw voor veel frustratie."