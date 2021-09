Overzicht: In welke Limburgse vaccinatiecentra kan je nog terecht?

In het vaccinatiecentrum van Borgloon worden de laatste eerste prikken gegeven op 8 september, en dan 3 weken later de laatste tweede prikken. "Wij gaan ook nog een oproep doen aan de inwoners die nog niet gevaccineerd zijn, om zich aan te melden op 8 september voor een 1ste prik of op 29 september voor een 2de prik", zegt de stad Borgloon.

In Sint-Truiden blijft het vaccinatiecentrum open tot half oktober, maar in de laatste weken zal het centrum ontmanteld worden. Na half oktober wordt er een vaccinatiepunt opgericht, maar zoals in andere vaccinatiecentra is daar nog niet veel duidelijkheid over.