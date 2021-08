Pas op voor goedkope slimme apparaten: "Ze zijn zo lek als een zeef"

De onderzoeker raadt de mensen aan om zoveel mogelijk te kiezen voor gevestigde merken. "Al is dat niet altijd een garantie, want een apparaat van een bepaald merk kan door iemand anders gemaakt worden. Als je een toestel wil kopen, moet je altijd even googelen om te kijken of het bedrijf niet in het nieuws is geweest, want meestal is dat een indicatie dat er toch problemen zijn." Volgens Wouters kiezen we best voor een sterk wachtwoord, eentje die niet makkelijk te achterhalen is.