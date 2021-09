Rock Ternat terug na 7 jaar: "Het wordt nu echt zeer concreet" 

Dinsdag is begonnen met de bouw van het podium op de parking van het sportcentrum in de Van Cauwelaertstraat en vandaag wordt een toog gebouwd van 25 meter lang. "Het is leuk, we zijn nu eindelijk aan de opbouw kunnen starten. Ook de rooftop wordt opgebouwd, de toiletten worden geleverd, de toog van 25 meter wordt gebouwd. Het wordt nu echt zeer concreet", zegt organisator Lotte Van Gestel.

Er wordt dan ook veel volk verwacht en hoewel er genoeg parkeerplaatsen zijn, raadt de organisator de bezoekers aan om zo veel mogelijk met de fiets te komen. "We hebben een gratis fietsenparking op de markt van Ternat voor zo'n 1.000 fietsen, en daarnaast is er de parking van de NMBS aan het station van Ternat die gebruikt kan worden", zegt Lotte Van Gestel. "Voor de wagens is een parking voorzien waar zo'n 500 wagens op terecht kunnen via de Terlindenstraat."