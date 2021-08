Staatssecretaris voor Relance Dermine (PS): "Vandaag investeren om ons te verdedigen tegen gevolgen van klimaatcrisis"

We moeten vandaag investeren om gewapend te zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. "In 2100 zal ongeveer tien tot twintig procent van Vlaanderen onder water staan. Als we vandaag niet investeren, zal de kost in 2100 veel groter zijn."

Dermine vergelijkt het werk van de federale regering met de bedrijfswereld. "We moeten denken zoals in de bedrijfswereld. Als je niet in de toekomst investeert, zal je nooit inkomsten genereren. De investeringen van vandaag, zijn de inkomsten van morgen. Dat is het geval voor een bedrijf, maar ook voor een land."

Volgens de staatssecretaris is er de voorbije twintig jaar te weinig geïnvesteerd door de overheid. "De grote investeringen in de jaren 60 en 70 hadden een goede impact op de economie. Als je niet investeert in de toekomst van het land, zal je nergens geraken."