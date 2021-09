Open tennisdagen op Antwerpse pleintjes: "Kinderen kennis laten maken met de sport"

In Antwerpen worden vandaag op pleintjes doorheen de hele stad open tennisdagen gehouden. Het doel is om Antwerpse kinderen en jongeren in de eerste plaats te laten bewegen en sporten, maar vooral ook te laten proeven van tennis. En dat op een leuke manier met muziek, uitdagingen en prijzen. "We willen kinderen begeleiden die hun weg niet vinden naar de tennisclub", zegt Ilse Van Parys van het Antwerps tennistoernooi European Open.