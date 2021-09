Twee verdachten opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij overvallen in Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek

Het zou kunnen dat de verdachten ook iets te maken hebben met de recente overval op een bankkantoor in Dilbeek en met de overval op een kantoor van B-Post afgelopen maandag. Opvallend is dat de overvallers zowel in Dilbeek als in Sint-Pieters-Leeuw op dezelfde manier te werk gingen. Mensen werden onder dwang van een wapen verplicht om geld af te halen en af te geven aan de verdachten.