Vaccinatiebus "Prik & Go" rijdt rond in Gent: "We willen onze vaccinatiegraad nog extra opkrikken"

De bus zal ook op andere locaties in de stad halt houden. Zo staat hij morgen in Ledeberg op het Ledebergplein, en vrijdag op de Vrijdagsmarkt. "Daarnaast proberen we de bus ook te laten stoppen in de kanaaldorpen", vertelt de schepen. "Dat doen we omdat de afstand daar toch nog wat groter is."

74 procent van alle Gentenaars is op dit moment al gevaccineerd, maar de stad hoopt dat getal dus nog op te krikken. "Met deze laatste sprint proberen we onze vaccinatiegraad toch nog wat hoger te krijgen", klinkt het nog bij Coddens.