Mechelen haalt tijdelijke wc-containers weg: "Inwoners vinden dat de stad lijkt op een camping"

Begin volgende week, na het festival Maanrock in het Park, haalt een gespecialiseerde firma de toiletten weg. "De openbare wc's zijn natuurlijk wel heel handig en we willen een structurele oplossing in de binnenstad en deelgemeenten. Daarbij willen we ook rekening houden met mensen met een beperking. De nieuwe openbare toiletten moeten wel beter in het straatbeeld passen", zegt Hendrickx.