Verdachte van home invasion in Grimbergen blijft in de cel

De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde kon een kleine maand later een verdachte oppakken. De man was gefilmd door bewakingscamera’s en werd herkend door een politiepatrouille aan het Noordstation in Brussel. De 34-jarige man had de sleutels van het slachtoffer op zak en bekende dat hij haar bankkaart had gebruikt. Hij ontkende echter betrokken te zijn geweest bij de home invasion, maar werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Afgelopen donderdag moest de man opnieuw voor de raadkamer verschijnen en werd zijn aanhouding verlengd. Daardoor blijft hij nog minstens twee maanden in de cel.