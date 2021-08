Vlaamse regering vermindert aantal politiek benoemde bestuurders van de VRT, in hun plaats komen onafhankelijke experten

De nieuwe voorzitter zal één van de drie N-VA'ers in de raad van bestuur worden. En opvallend: Vlaams Belang houdt net als CD&V, Open VLD, SP.A en Groen maar een vertegen woordiger over, terwijl VB in het parlement toch een stuk groter is.



Dalle: "Als je van 12 naar 8 politiek benoemde bestuurders gaat weet je dat de politieke partijen erop achter gaan. Wij respecteren de principes van de evenredige vertegenwoordiging, maar de resultaten van die berekening hebben eigenlijk niet meegespeeld."

"Wij willen vooral dat de Raad van Bestuur een echt klankbord wordt voor de directie. In een bedrijf met 2000 medewerkers en een half miljard omzet is het goed om onafhankelijke expertise toe te voegen." Wat voor overheidsbedrijven overigens al jaren een verplichting is, alleen kreeg de VRT een uitzondering op die regel.



Het zal uiteindelijk een wetenschappelijke commissie worden die de namen van de vier onafhankelijke bestuursleden zal voordragen (waarop de Vlaamse regering wel de finale zeg heeft).