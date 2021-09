Luikse vrouw (63) in de cel, nadat ze betrapt werd met 3 vluchtelingen in laadruimte van haar bestelwagen

Het was de douane van Oostende die de vrouw uit Luik vorige week donderdag aan de kant zette, aan de afrit van de E40 in Nieuwpoort. In de laadruimte van haar bestelwagen zaten 3 Albanezen. De vrouw zei dat ze niet wist dat er vluchtelingen in haar bestelwagen zaten, maar de Brugse onderzoeksrechter geloofde het verhaal niet en liet haar aanhouden op verdenking van mensensmokkel. Ze zit nu voor minstens een maand in de cel.