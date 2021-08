Oprichter Belgische fanclub The Rolling Stones over overlijden Charlie Watts: "Voor mij is er maar 'One Charlie'"

Van der Hoeven is al fan van The Rolling Stones sinds hij 14 jaar was en heeft de groep 158 keer zien optreden. Hoe belangrijk Charlie Watts was voor de groep, kan van der Hoeven beamen: "Keith zei altijd: 'Charlie is the glue of the band'. Dat merkte je ook op het podium. Hij hield twee uur lang de groep samen. Iedereen had steeds oogcontact met Charlie."