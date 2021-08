Waarom niezen gezond is en je je er niet voor hoeft te schamen

Als je niest kan je inderdaad viruspartikels verspreiden. Dat is ook de reden waarom we in tijden van corona mondkapjes moeten dragen. "Ze zijn heel doeltreffend", bevestigt van der Toom. "Net als de tip om in je elleboog te niezen. Sinds er coronamaatregelen gelden zien we in het ziekenhuis veel minder mensen met verkoudheden of luchtweginfecties. Het bewijst dat mondkapjes en niezen in je elleboog helpen om besmettingen te voorkomen."