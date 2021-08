Wanneer kunnen kinderen zelfstandig in het verkeer? "Van zodra ze de verkeersrisico's kunnen inschatten"

Na het dramatische ongeval in Antwerpen en aan de vooravond van het nieuwe schooljaar krijgt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde dikwijls de vraag: Wanneer kan een kind alleen naar school met de fiets of te voet.

"Een pasklaar antwoord op de vraag bestaat niet. Wel is het zo dat kinderen tot de leeftijd van negen à tien jaar niet echt in staat zijn om alle verkeersrisico’s te begrijpen en ook in te schatten. Dat is zeker zo tot de leeftijd van acht jaar. Dat is de absolute ondergrens", legt Werner De Dobbeleer uit in "De wereld vandaag".

Verder hangt het af van de verkeersvaardigheden dat een kind heeft opgebouwd. "Op de leeftijd van negen jaar zou een kind zelfstandig kunnen stappen. Voor fietsers is de ondergrens tien jaar om hen zelfstandig in het verkeer te laten gaan."