Waterkwaliteit Demer opnieuw op peil na overstromingen juli: recreatie mag weer en visbestand verbetert 

Door de overstromingen kwam er een recreatieverbod, onder andere op de Demer in Diest, omdat de waterkwaliteit er niet goed was: "Begin augustus is er naar aanleiding van het noodweer in juli beslist dat de waterkwaliteit niet voldoende was voor recreatie", zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse waterweg. "Zo was er vervuild slib en organisch materiaal van bladeren, uitwerpselen of dode dieren. Maar nu is die kwaliteit terug voldoende verbeterd en mag er terug gevaren worden op de Demer."