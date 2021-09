Massa volk voor Tien Om Te Zien in Middelkerke: "Misschien blijft het niet bij die ene uitzending"

Vooral in de jaren '90 lokte Tien om te Zien elke zomer massaal veel volk naar de Zeedijk. Toen in Blankenberge, gisteren was het in Middelkerke. Met artiesten van vroeger maar ook artiesten van nu, zoals Metejoor en Emma Heesters. Ook Luc Steeno was erbij. Hij liet uitschijnen dat het misschien niet bij deze éne nieuwe uitzending van Tien om te Zien zal blijven: "Ik denk dat ze bij VTM beseft hebben dat er ontzettend veel kijkers naar de compilaties kijken, zo'n 600.000. Dit is nu een proef, ik hoop dat ze beslissen dat het programma volgend jaar terug komt."

