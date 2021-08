3D-zebrapad in Bilzen weggehaald: "Het had geen effect"

Het 3D-zebrapad werd sinds juni 2019 uitgetest in de Waterstraat in Munsterbilzen, de Sint-Bernardsesteenweg in Antwerpen en de Eigenbrakelse Steenweg in Beersel. Maar uit een studie van het verkeersinstituut Vias bleek dat het geen effect had. Uit de analyse van camerabeelden bleek dat het zebrapad met optische illusie geen significante invloed had op het rijgedrag en snelheid van de voorbijgangers.