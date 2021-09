Aantal bioboeren in Limburg verdubbelde op 5 jaar tijd

Uit de cijfers van het Departement Landbouw en Visserij blijkt dat de biolandbouw nu ook wat meer aan terrein wint in Limburg. Zo startte ook Vicky Deprez uit Gingelom enkele jaren geleden het biologisch pluimveebedrijf Bio-Ei-Korbol op, samen met haar man. Bio was een bewuste keuze, zegt ze. "Binnen de landbouw wou ik innoverend werken, en door voor bio te kiezen, kiezen we voor iets vernieuwend binnen de landbouw. En tegelijk denken we dat door op een biologische manier te werken, we kunnen bijdragen aan een beter welzijn van de dieren."

