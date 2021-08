Afghaanse baby die geboren werd op evacuatievlucht, heet Reach, naar het toestel waarin ze het levenslicht zag

De ouders hebben het meisje Reach genoemd, naar Reach 828, de naam van het C-17-toestel waarin ze geboren is. Dat maakte generaal Tod Wolters, het hoofd van het Amerikaanse Europese Commando, gisteren bekend. "Zoals u zich wellicht kunt voorstellen, is het als gevechtspiloot in de Amerikaanse luchtmacht mijn droom om dat jonge kind, Reach, te zien opgroeien als Amerikaans staatsburger en met Amerikaanse gevechtstoestellen te vliegen in onze luchtmacht", vertelde hij.

Moeder en kind maken het nog altijd goed. Maandag vertelde een militaire arts die bij de bevalling was, hoe het team "het ergste verwachtte, maar hoopte op het beste." "Toen ik de patiënt onderzocht, waren we voorbij het point of no return. De baby ging geboren worden voor we de vrouw veilig naar een medische faciliteit zouden kunnen overbrengen", aldus kapitein Erin Brymer aan CNN.

Wanneer besefte ze dat alles in orde zou komen voor de baby en de moeder? "Toen de baby al huilend ter wereld kwam! En we waren in staat om het meisje direct op haar moeders borst te leggen en te laten drinken. Ik dacht: "Oké, we zitten hier goed."