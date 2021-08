Miljoenen textielarbeiders langer beschermd door akkoord met kledingmerken

Het akkoord kwam er na het drama in de textielfabriek Rana Plaza in 2013 in Bangladesh. Toen stortte een gebouw van acht verdiepingen in. Daarbij kwamen 1.134 mensen om het leven en vielen ongeveer 2.500 gewonden. De ramp maakte pijnlijk duidelijk dat textielarbeiders heel vaak in erbarmelijke omstandigheden moeten werken, en daar moest het Bangladesh-akkoord verbetering in brengen.