BEKIJK: Eerbetoon aan overleden tante: Australiër tekent gigantisch hart met schapen

"Er was geen enkele manier waarop ik naar daar kon gaan en hallo zeggen, of naar de begrafenis kon gaan", vertelt hij aan BBC. "Ik voelde me wanhopig, hulpeloos, ik wist echt niet wat te doen. Maar omdat ik bezig was met het voederen van de schapen, besloot ik gewoon om zo een gigantisch hart te maken. Een hart dat in alle eerlijkheid verbleekt bij het hare."

Ben heeft in het verleden nog al "schaapkunstwerken" gemaakt in de vormen van symbolen en logo's. Zijn tante is altijd een fan geweest van zijn creaties. "Ze zou glunderen van trots als ze zou zien dat zoveel mensen glimlachen en genieten van het hart dat ik voor haar gemaakt heb. Het is gewoon liefde. Liefde is allesovertreffend."