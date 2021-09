Beschermde vissoorten in Zwarte Nete kunnen binnenkort weer stroomopwaarts zwemmen

"De stuw kunnen we vervangen door een vispassage, die enorm veel kwaliteit geeft aan het leefgebied van de vissen. Die passage moet dezelfde functie hebben als de stuw en als er weinig water in de Nete is, stroomt het niet weg. Zo blijft er nog voldoende water en zuurstof over voor de vissen", aldus De Haes. Het gaat om vissen zoals de beekprik, de donderpad en de kleine modderkruiper. De werken in Retie zijn gepland voor volgend jaar in het najaar.