Brouwerij Huyghe uit Melle verovert Chinese markt met "papayabier": "Chinezen houden van zoet bier"

Brouwerij Huyghe uit Melle is groot in China want daar zijn ze verzot op zowat alle bieren van Huyghe, dat in eigen land vooral bekend is van het bier Delirium Tremens. In de Verenigde Staten en China is de brouwerij vooral bekend omwille van zijn fruitbieren. Zo verscheepten ze onlangs nog 10 containers met fruitbier naar China. "Dat soort bier is zeer populair in China", zegt CEO Alain De Laet bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.