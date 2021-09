Bruggeling gaat al voor de 10de keer richting Luik om te helpen: "Vandaag breng ik nieuw schoolmateriaal en 20 kilo Brugse kaas"

Filip Vandenberghe is ondertussen een referentie geworden in Brugge. "Mensen kennen mij via sociale media en bellen mij om materiaal te schenken. Zo neem ik soms een koffiemachine of een mixer mee. Maar vandaag ga ik vooral met nieuw schoolmateriaal. Ik ga gezinnen en families bezoeken die getroffen zijn door de waterellende, onder andere in Chênée, Vaux, Chaudfontaine, Ensival, Trooz en Verviers. Ook heel wat scholen leden zware schade tijdens de overstromingen. Kinderen moeten op 1 september naar school, maar hebben niks meer. Ik heb pakketjes samengesteld met nieuw schoolmateriaal: schriften, stiftjes, latten, potloden: het hele assortiment. Ik vind het superbelangrijk dat zij op 1 september een zo gewoon mogelijke start kunnen nemen."