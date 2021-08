Brussels gewest gaat vaccineren op bouwwerven

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie schoof dinsdag de doelstelling naar voren om de komende weken 16.000 eerste prikken per week te zetten in het Brussels gewest, om de achterstand tegenover de andere regio's in te halen. Daarom zal er vanaf september ingeënt worden in grote bedrijven, winkelketens en scholen in Brussel.

En ook de bouwsector doet mee, zegt de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad woensdag. Vanaf tien vrijwilligers kan er gevaccineerd worden in een bouwbedrijf of op een werf. Jurgen Hamelryck van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad legt uit: "Oorspronkelijk was de vraag om de vaccinaties binnen de bedrijven te doen. Maar we dachten dat het toch beter was om een breder publiek te bereiken en dat kan beter via de werven. Want naast een hoofdaannemer zijn er op zo'n werf vaak ook verschillende onderaannemers. En in Brussel zijn daar vaak buitenlandse arbeiders bij die soms niet gevaccineerd zijn. En zo bereiken we een breder publiek."

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zorgt voor de spuitjes en het medisch personeel, het bouwbedrijf moet onder meer een lokaal beschikbaar maken. De inentingen gebeuren met het vaccin van Johnson & Johnson, waarvan maar één dosis nodig is.