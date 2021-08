Foto van huppelend geëvacueerd meisje op Belgische luchthaven gaat wereld rond (en wordt meteen gemanipuleerd)

RT is een Russisch televisienetwerk dat onder controle staat van de Russische overheid. De letters RT stonden vroeger voor “Russia Today”. Opgericht in 2005 als afsplitsing van het staatsmediabedrijf RIA Novosti, is RT vandaag uitgegroeid tot een netwerk van verschillende televisiekanalen in vijf talen.

Het mediabedrijf is berucht voor zijn eenzijdige pro-Russische verslaggeving en voor het herhaaldelijk delen van desinformatie en complottheorieën. In het bijzonder besteedt RT graag aandacht aan sociale en politieke onenigheid in westerse landen. Ook migratie is een favoriet onderwerp. Het is binnen dat kader dat het gefotoshopte beeld van de geëvacueerde burgers in Melsbroek opdook.