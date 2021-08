Het centrum van Geraardsbergen wordt een grote fietszone: "Geraardsbergen wordt een echte fietsstad"

In Geraardsbergen rijden de auto's nog altijd in en door de winkelstraten. Eén van de beleidspunten was de stad ook groener en veiliger te maken voor fietsers en wandelaars. "Dit is een belangrijk punt dat we kunnen realiseren", zegt schepen Fernand Van Trimpont(CD&V). "In de binnenstad krijgen fietsers vanaf 1 september voorrang. Dat betekent dat in die 11 straten je als autobestuurder de fietsers niet mag inhalen en je mag niet harder dan 30 kilometer per uur rijden"