Hoe verging het Thylane Blondeau, die 10 jaar geleden als "piepjong stoeipoes-fotomodel" felle kritiek kreeg?

Maar naast de voor sommigen "choquerende fotoshoot" viel anderen ook de schoonheid van het meisje op en kreeg Blondeau, nauwelijks 10 dus, het etiket van "mooiste meisje ter wereld" door de media opgespeld, een titel die haar eigenlijk na haar eerste catwalk in 2005 al toegewezen was.

Thylane Blondeau: "Ik vind mezelf niet het mooiste meisje ter wereld! Toen ik klein was zeiden mensen dat steeds tegen me. Maar ik snapte niet eens wat ze bedoelden. Want wie zegt dat? Wie zegt dat ik de mooiste ben? Ik kan er niets mee. Ik kan er niks aan doen hoe ik er uitzie. Dit is wie ik ben." (L’Officiel, november 2018)

"Ach, voor mij is het enkel maar een titel. Het zijn altijd de tijdschriften die er weer op terugkomen: "Daar is ze, het mooiste meisje ter wereld." Ik besteed er geen aandacht meer aan." (Oh! My Mag, maart 2020)