Twee nachtelijke inbraken: in cultuurcentrum Gistel en in apotheek Snellegem

In de nacht van woensdag op donderdag is er ingebroken in het cultuurcentrum Zomerloos in Gistel. Daar brachten de inbrekers heel wat schade toe en drongen ze binnen via het vaccinatiecentrum. Burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD): "Er zijn geen vaccins gestolen en de continuïteit van het vaccineren is niet in het gedrang gekomen. Ze zijn dus enkel in het vaccinatiecentrum geweest om verder in het gebouw door te dringen. Er zijn binnendeuren, kasten en ramen geforceerd. In het onthaal werden ook heel wat spullen uit de kasten gegooid. Het lijkt erop alsof de dieven op zoek waren naar cash geld. Nochtans blijft daar nooit geld achter, behalve misschien wat wisselgeld", aldus Defreyne.

De buit bedraagt amper 50 euro. "Het staat totaal niet in verhouding met de toegebrachte schade. Die loopt zeker op tot in de duizenden euro's" aldus Els Bonte, diensthoofd van CC Zomerloos.