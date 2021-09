Jos Lantmeeters na een bewogen jaar als nieuwe gouverneur: "Het was uitdagender dan ik had verwacht"

Op het vlak van de coronacrisis is de gouverneur tevreden over de samenwerking binnen de provincie. "We hebben de maatregelen kunnen nemen die nodig waren in Limburg." Maar Lantmeeters is ook blij dat de federale fase in de coronamaatregelen binnenkort voorbij is: "Ik ben voorstander om te kijken welke maatregelen nodig zijn op welke plaats. Tijdens de tweede golf was de situatie in Limburg goed, maar de maatregelen waren streng. Strenger dan nodig, en dan vind ik dat er toch meer lokale maatregelen genomen moeten kunnen worden." Zeker als de vaccinatiegraad hoog is.