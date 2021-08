Kraanvogels Gru en Dru zijn flink gegroeid en vliegen dagelijks over de Vallei van de Zwarte Beek

De twee jonge kraanvogels kregen de namen Gru & Dru omdat ze als ambassadeurs voor de natte natuur worden beschouwd. De ouders hebben hen in alle rust kunnen grootbrengen in de Vallei van de Zwarte Beek. Ondertussen zijn de kraanvogels even groot als hun ouders. “De komende maanden moet blijken of de vogels zich in meer open terrein laten observeren. Dat hopen we, want dan kan iedereen van die mooie vogels genieten. Tot nog toe spelen de vogels nog steeds bijzonder goed verstoppertje, om hun jongen veilig te kunnen opvoeden. De ouders zijn enorm waakzaam en zorgzaam voor hun jongen," zegt Chris Onkelinx van Natuurpunt Beringen, die deel uitmaakt van de kraanvogelwacht.