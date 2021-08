"Gratis laptop" van onderwijsminister Weyts (N-VA) dan toch niet gratis? Forse factuur soms doorgerekend aan ouders

De koepel van het katholiek onderwijs komt wel met deze vaststelling: de uitgetrokken 375 miljoen euro komt niet uit op 510 euro per leerling, maar op 489. Die 510 is berekend op leerlingenaantallen van de teldag van twee jaar geleden, aldus de katholieke koepel. Alleen: het leerlingenaantal is sterk gegroeid. "Er zijn 460.000 toestellen nodig, geen 441.000. Als je de 475 miljoen over de huidige leerlingen verdeelt is het dus maar 489 euro per leerling, geen 510", aldus de woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.