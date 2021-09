Leerlingen Technisch Atheneum Maaseik bouwen replica van oudste apotheek van België

De lades van de replica kast zijn momenteel nog leeg. Maar de stad Maaseik wil daar verandering in brengen, vertelt schepen van Toerisme Myriam Giebens (Pro3680) . "In een oude apotheek had je veel geuren, kruiden en attributen. Het zou leuk zijn dat de bezoekers door de lades op te trekken nieuwe geuren en kruiden kunnen ontdekken van vroeger." Maar om de kast helemaal te vullen roepen ze de hulp in van de inwoners. "De inwoners van Maaseik mogen ideeën leveren, over wat er in de lades moet liggen", vertelt Giebens.

Alle ideeën zijn welkom bij Musea Maaseik, aan de Markt 45.