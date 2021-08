Enorme vraag naar horecapersoneel leidt tot verjongingskuur, SD Worx: "Barman gemiddeld vier jaar jonger dan pre-corona"

Dat er veel vraag is naar horecapersoneel, laten ook de cijfers van het grootste loonberekeningsbedrijf van ons land, SD Worx, zien. Zij hebben zicht op heel wat nieuwe afgesloten contracten. "Wij zien een groei van de vraag naar horecapersoneel met 14 procent tussen eind april en eind juni, nadat de horeca weer was opengegaan, en daarmee zitten we op ongeveer hetzelfde niveau als van net voor corona", legt Steven Rosseel uit. Hij is de verantwoordelijke analist voor de horeca bij SD Worx. "Het absolute dieptepunt in de vraag naar horecapersoneel was er niet in 2020, maar wel tijdens de langere sluiting tussen januari en april van dit jaar."