In afwachting van heropbouw fabriek na noodweer: Luikse chocolatier Galler maakt chocolade in Vlaanderen

De Luikse chocoladefabrikant Galler, die zwaar getroffen werd door de overstromingen van midden juli, zal voorlopig in Vlaanderen chocolade produceren. De fabriek van Galler in Chaudfontaine is helemaal vernield, de vestiging zal ten vroegste in maart volgend jaar weer opstarten. Tot zolang wordt er dus chocolade geproduceerd in Vlaanderen.