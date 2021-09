Man van 41 neergeschoten aan speeltuintje in Borgerhout

Een 41-jarige man is woensdagavond in de Weerstandlaan vlak aan zijn huis in de knie geschoten. Buurtbewoners hebben de dader nadien zien wegvluchten. De straat was een tijdlang afgesloten en de politie was in groten getale aanwezig. Er werd ook een helikopter ingezet. De man is nog voortvluchtig.