Mediaminister over sportjournalist Demarez: "Wie fout maakt en vergiffenis vraagt, moet tweede kans kunnen krijgen"

Daarnaast reageerde de minister, naar aanleiding van het nieuws dat Niels Destadsbader opnieuw voor de openbare omroep komt werken, op het feit dat er meer transparantie moet komen over de lonen van bekende VRT-gezichten. "We hebben dat vorig jaar met de VRT al besproken en opgenomen in de beheersovereenkomst, er zal meer transparantie komen over de exclusiviteitscontracten, mensen zijn daarin geïnteresseerd, dat spreekt tot de verbeelding. We willen geen samenleving waar we tot op de komma gaan kijken naar wie wat verdient. In Scandinavische landen is dat wel zo. Maar in het volgende jaarverslag moet de VRT wel een idee geven over de grootorde van de bedragen, gaat dat over 10.000 of 100.000 euro?"