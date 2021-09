Middeleeuwse Sint-Lutgardisstoel uit Borgloon beschermd als Vlaams topstuk

De stoel is het oudste zitmeubel van Vlaanderen. In 1231 verhuisde hij samen met de zusters van het Sint-Katharinaklooster naar de abdij van Nonnenmielen in Metsteren (Sint-Truiden). En in 1836 kwam de stoel terecht in het cisterciënzerinnenklooster Mariënlof in Kerniel (Borgloon). Na het vertrek van de zusters in 2020 kreeg de stoel een vaste stek in de Sint-Odulphuskerk in Borgloon. Ook nu nog komen er elk jaar enkele tientallen vrouwen met een kinderwens even op de koorstoel zitten.