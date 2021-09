Minder Aziatische hoornaars door slechte weer: "Vrijwilligers nodig om nesten op te sporen in Hoeselt en Beringen"

Door het frisse weer deze zomer zijn er dit jaar minder Aziatische hoornaars, dat zijn uitheemse wespen die het gemunt hebben op onze bijen. Tot nu toe waren er in Limburg nog maar 2 waarnemingen, in Hoeselt en Beringen. Vespa-Watch, de organisatie die de bestrijding van de uitheemse soort voor zijn rekening neemt, is nu op zoek naar imkers of andere vrijwiligers die de nesten willen opsporen.